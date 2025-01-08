تكنولوجيا: Keychron تطلق لوحات مفاتيح ألعاب لاسلكية بتقنية تأثير Hall لتحدي Wooting في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الآونة الأخيرة، ركزت Keychron على تحديث تصميماتها الكلاسيكية من خلال برامج ثابتة جديدة، وخيارات تبديل مبتكرة، ومواد لتخميد الصوت.

والآن، تتخذ الشركة خطوة جريئة بإطلاق لوحتي مفاتيح ألعاب جديدتين تعملان بتقنية تأثير Hall، في محاولة لتحدي منافسين مثل Wooting في مجال لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب.

اللوحتان الجديدتان هما:

Keychron Q6 HE: لوحة مفاتيح كاملة الحجم (100%) مع لوحة أرقام مدمجة.

Lemokey P1 HE: لوحة بنسبة 75% توازن بين الحجم الصغير والوظائف المتعددة.

تتشابه اللوحتان في استخدام الألومنيوم في الحافظة واللوحة، لكن Lemokey P1 HE يتميز بحوامل حشية السيليكون الأكثر صلابة مقارنة بشرائح السيليكون المستخدمة في Q6 HE.

ومن الناحية الجمالية، يتمتع Lemokey P1 HE بأغطية مفاتيح Cherry اللامعة، مما يجعل تأثيرات إضاءة RGB أكثر بروزًا. بالمقابل، تفتقر Q6 HE لهذه الأغطية، مما يجعل إضاءة RGB أقل تميزًا عند استخدامها مع أغطية مفاتيح لامعة غير متوافقة مع تصميمها.

تختلف اللوحتان أيضًا من حيث التصميم وبيئة العمل:

Q6 HE: مزودة بأغطية مفاتيح من نوع OSA (OEM Spherical Angled) الطويلة، مما يجعل الكتابة أكثر راحة وصوتها أعمق. ومع ذلك، قد لا تكون مثالية للألعاب.

P1 HE: توفر أغطية مفاتيح Cherry Profile تجربة لعب أكثر راحة وسلاسة.

ومع تقديم هذه اللوحات، تهدف Keychron إلى توسيع حصتها في سوق لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب. سواء كنت تبحث عن لوحة كاملة الوظائف مثل Q6 HE أو تصميم أكثر إحكامًا ومرونة مثل P1 HE، فإن Keychron تقدم خيارًا مبتكرًا يناسب احتياجات المستخدمين.

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