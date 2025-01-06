شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية وقصف أهداف إسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان"، وتنفيذ ثلاث عمليات لسلاح الجو المسير استهدفت عمق الكيان الإسرائيلي، وفق بيان صدر اليوم الإثنين. وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، السبت الماضي.

وذكرت مصادر محلية أن القصف طال مواقع عسكرية، وثكنات تسيطر عليها جماعة الحوثي عند سفح جبل نقم شرقي المدينة ومواقع أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية وقصف أهداف إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.