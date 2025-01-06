شاهد بالصور ..بيع سمكة تونة بحجم دراجة نارية بأكثر من مليون جنيه إسترليني في اليابان

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عدن - ياسمين التهامي - قالت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية إن مزاداً لسوق الأسماك في طوكيو شهد بيع سمكة تونة بأكثر من مليون جنيه إسترليني. وأضافت أن سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء بلغ وزنها 276 كيلوغراماً - بحجم ووزن دراجة نارية تقريباً - مقابل 207 ملايين ين (1.05 مليون جنيه إسترليني) في سوق تويوسو للأسماك التي تعدّ الأكبر في العالم. الرئيسية الشرق الأوسط​ العالم الرأي الاقتصاد ثقافة وفنون صحة وعلوم تكنولوجيا يوميات الشرق​ الرياضة في العمق فيديو بودكاست ألعاب العالم آسيا في مزاد لسوق الأسماك بطوكيو سمكة التونة الضخمة ذات الزعانف الزرقاء خلال عرضها في المزاد (أ.ب) نُشر: 18:10-6 يناير 2025 م ـ 07 رَجب 1446 هـ وقالت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية إن مزاداً لسوق الأسماك في طوكيو شهد بيع سمكة تونة بأكثر من مليون جنيه إسترليني. وأضافت أن سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء بلغ وزنها 276 كيلوغراماً - بحجم ووزن دراجة نارية تقريباً - مقابل 207 ملايين ين (1.05 مليون جنيه إسترليني) في سوق تويوسو للأسماك التي تعدّ الأكبر في العالم.

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