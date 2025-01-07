تكنولوجيا: Garmin Unified Cabin: تجربة ترفيه داخل السيارة بدعم Snapdragon Cockpit Elite في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Garmin Automotive قدرتها على تقديم الجيل الجديد من المساعدة الصوتية، والتخصيص، وتجارب الترفيه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للسيارات، من خلال الإصدار الجديد لعام 2025 من منصتها الموحدة Unified Cabin.

وقد صُممت هذه المنصة لتتيح التحكم الكامل والقابل للتطوير في تقنيات السيارة باستخدام وحدة واحدة فقط، مدعومة بأحدث حلول السيارات من كوالكوم.

تميز منصة Snapdragon Cockpit Elite نفسها بكونها الأولى التي تعتمد على معالج Qualcomm Oryon. هذا المعالج يتشابه مع ما توفره شرائح X Elite و 8 Elite المستخدمة في الحواسيب الشخصية الحديثة المزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الهواتف الذكية المتقدمة التي تعمل بنظام اندرويد.

تتضمن Cockpit Elite وحدة المعالجة العصبية Qualcomm Hexagon NPU ومعالج الرسومات Adreno GPU، مما يدعم تقديم ميزات ذكية من الجيل التالي داخل السيارة.

علاوةً على ذلك، ستدعم هذه المنصة تشغيل نظام Intelligent AI Cabin Platform (المعروف أيضًا باسم G10PH)، وهو حل تقني مصمم لتحسين تجربة السائق والركاب في المركبات التي تعتمد على البرمجيات الحديثة.

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