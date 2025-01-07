تكنولوجيا: شاحن جديد من Anker بقدرة 140 واط يتميز بشاشة عرض عملية #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Anker عن شاحن حائط جديد في معرض CES 2025، ويأتي هذا الطراز بقدرة 140 واط مع شاشة عرض أنيقة لمراقبة مختلف البيانات. تشمل هذه البيانات استهلاك الطاقة لكل منفذ ودرجة الحرارة وما إذا كان الشحن السريع نشطًا. تُضيف الشركة شاشات عرض على شواحنها الأكبر منذ فترة، ولكن هذه أول شاشة نراها على جهاز بهذا الحجم الصغير.

تعرض الشاشة أيضًا ما تسميه Anker “عداد المسافات”، والذي يقيس مدة الاستخدام بالساعات. يتميز الشاحن الصغير بعدد كبير من المنافذ، وهو أمر مفيد دائمًا. إجمالاً، هناك ثلاثة منافذ USB-C ومنفذ USB-A واحد. كما أن تصميمه يجعله أقل عرضة للسقوط أو الارتخاء عند توصيله بالكهرباء.

يدعم Anker 3C1A خيارات الشحن السريع المتعددة، بما في ذلك PD3.1 و UFCS، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من الأجهزة.

يالنسبة للسعر لم تكشف عنه الشركة بعد. كما لا توجد معلومات متى سيكون هذا الشاحن متاحًا للشراء.