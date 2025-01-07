تكنولوجيا: HP تقدم لوحات مفاتيح وفارة قابلة لإعادة الشحن بدعم متعدد الأجهزة والمنصات #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تركز العديد من الشركات المصنعة لملحقات الحواسب على بيع لوحات مفاتيح وفأرات بشكل منفصل، تقدم بعض الشركات مجموعات تجمع بين الجهازين، لتعمل بانسجام معًا. خلال معرض CES 2025، كشفت شركة HP عن مجموعتين جديدتين من لوحات المفاتيح والفارات اللاسلكية القابلة لإعادة الشحن، وهما HP 725 وHP 720.

اعتمدت HP في تصميم هذه الأجهزة على مكثفات فائقة بدلًا من البطاريات التقليدية، مما يوفر إمكانية الشحن السريع. ووفقًا للشركة، يكفي شحن الجهاز لمدة 3 دقائق لتقديم طاقة تكفي شهرين من استخدام لوحة المفاتيح وشهرًا كاملًا من استخدام الفارة. يتم الشحن عبر منفذ USB-C المثبت في مقدمة كل جهاز.

تدعم هذه المجموعات الاتصال متعدد الأجهزة، حيث يمكن إقران لوحة المفاتيح والفأرة بجهازين باستخدام البلوتوث، بينما يمكن توصيل الجهاز الثالث عبر HP Unifying Dongle بتردد 2.4 جيجاهرتز.

وباستخدام أزرار مخصصة في لوحات المفاتيح، يستطيع المستخدمون التبديل بسهولة بين الأجهزة المتصلة. كما أكدت HP أن هذه المجموعات متوافقة مع أنظمة Windows 10 وWindows 11 (بما في ذلك دعم Microsoft Swift Pair)، وmacOS، وChromeOS.

توفر لوحات المفاتيح تصميمًا كامل الحجم مع مفاتيح مقصية، ولوحة أرقام مخصصة، و22 مفتاحًا قابلًا للتخصيص، بالإضافة إلى عمر يصل إلى 10 ملايين ضغطة مفتاح. كما تشمل المزايا الأخرى إمكانية ضبط الإمالة، والكشف التلقائي لنظام التشغيل، ومقاومة لانسكاب السوائل.

أما عن الفارات، فتتميز بتقنيات تتبع متعددة الأسطح، ودقة استشعار تصل إلى 4000 نقطة في البوصة، وأربعة أزرار قابلة للبرمجة، بالإضافة إلى عجلة تمرير متقدمة.

يمكن الآن شراء مجموعتي HP 725 وHP 720 من الموقع الرسمي لـ HP بسعر 89.99 دولارًا لكل منهما.

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