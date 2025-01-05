الأربعاء.. الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك فيصل 2025

تعلن جائزة الملك فيصل, يوم الأربعاء 8 يناير الجاري, أسماء الفائزين بالأفرع الأربعة للعام 2025, وذلك خلال حفل يُقام في قاعة الأمير سلطان الكبرى بمركز الفيصلية في الرياض. وقد أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن موضوعات الدورة السابعة والأربعين لجائزة الملك فيصل لعام 2025، حيث جاء موضوع جائزة الدراسات الإسلامية في "الدراسات التي تناولت آثار الجزيرة العربية"، وموضوع جائزة اللغة العربية والأدب هو "الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي"، وموضوع جائزة الطب في "العلاج الخلوي"، وموضوع جائزة العلوم في "الفيزياء".

وأوضحت الأمانة العامة أن الجائزة تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومفيدة للبشرية ومُثرية للمعرفة الإنسانية, وتضم لجان التحكيم هذا العام نخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين من 16 دولة مختلفة يجتمعون في الرياض لتقييم الأعمال المقدمة واختيار الفائزين بطريقة موضوعية وشفافة، وفقًا للّوائح التي وضعتها الأمانة العامة للجائزة.