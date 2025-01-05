وأوضحت الأمانة العامة أن الجائزة تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومفيدة للبشرية ومُثرية للمعرفة الإنسانية, وتضم لجان التحكيم هذا العام نخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين من 16 دولة مختلفة يجتمعون في الرياض لتقييم الأعمال المقدمة واختيار الفائزين بطريقة موضوعية وشفافة، وفقًا للّوائح التي وضعتها الأمانة العامة للجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك فيصل 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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