تكنولوجيا: HP Z2 Mini G1a: حاسب صغير قوي مع AMD Ryzen AI MAX PRO وذاكرة عشوائية حتى 128 جيجابايت #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع تزايد الطلب على أجهزة الحاسب الصغيرة التي تجمع بين الحجم الصغير والأداء العالي، استجابت شركة HP لهذه الحاجة من خلال إطلاق حاسب Z2 Mini G1a في معرض CES 2025.

يُعد هذا الحاسب المثالي للمحترفين الذين يحتاجون إلى قوة معالجة ضخمة في جهاز صغير الحجم، ما يجعله مناسبًا لأعباء العمل الثقيلة مثل الذكاء الاصطناعي، التصميم ثلاثي الأبعاد، والمهام الرسومية المعقدة.

يعمل Z2 Mini G1a بمعالجات AMD Ryzen AI MAX PRO، مع خيارات تتراوح من معالج 6 نواة/12 خيطًا إلى معالج 16 نواة/32 خيطًا.

كما يدعم الحاسب حتى 128 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5x-8533 مع بنية ذاكرة موحدة، ما يسمح بتخصيص ما يصل إلى 96 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مباشرة إلى وحدة معالجة الرسومات.

وعند دمجه مع خيارات الرسومات AMD Radeon 8060S أو 8050S أو 8040S، يكون الجهاز قادرًا على التعامل مع التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي والمشاريع ذات الرسومات المكثفة.

يتميز Z2 Mini G1a أيضًا بمرونة كبيرة في التوسعة، حيث يدعم تخزين يصل إلى 8 تيرابايت من وحدات NVMe المزدوجة. كما يوفر منافذ Thunderbolt 4 مزدوجة، USB-A، USB-C، ومنفذ LAN بسرعة 2.5 جيجابت، مع خيارات لبطاقات الشبكة بسرعة 10 جيجابت.

وعلى الرغم من حجمه الصغير (3.4 × 6.6 × 7.9 بوصة ويزن 2.3 كجم)، يمكنه دعم ما يصل إلى أربع شاشات 4K متزامنة، مما يجعله مثاليًا للعمل متعدد الشاشات.

يتسم الحاسب أيضًا بالاستدامة، حيث تم تصنيع هيكله باستخدام 20% من الفولاذ المعاد تدويره و60% من البلاستيك المعاد تدويره، بالإضافة إلى صندوق خارجي مستدام بنسبة 100%.

يأتي الجهاز مع نظام Windows 11 Pro وأدوات الأمان مثل HP Wolf Security وHP Sure Start. كما يتميز بمصدر طاقة داخلي بقدرة 300 واط بكفاءة 92%.

من المتوقع أن يكون الحاسب متاحًا على موقع HP في ربيع 2025، مع إعلان تفاصيل الأسعار في نفس الوقت تقريبًا.

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