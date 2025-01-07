شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

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أماكن الأمطار الغزيرة

طقس الرياض

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أمطار خفيفة

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طقس المنطقة الشرقية

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أمطار متوسطة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصادبالإنذار الأحمر) في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، من أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: العرضيات وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم.عسير: النماص ويبقرن وتنومة.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمندق والقرى وبلجرشي وبني حسن.نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاءوتشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بمي تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاءوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةنبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، تبدأ الليلة الاثنين/الثلاثاء، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاءوتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاءوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية