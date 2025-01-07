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شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد) بالإنذار الأحمر) في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، من أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
عسير: النماص ويبقرن وتنومة.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمندق والقرى وبلجرشي وبني حسن.
وتشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطار الغزيرةمكة المكرمة: العرضيات وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم.
عسير: النماص ويبقرن وتنومة.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمندق والقرى وبلجرشي وبني حسن.
طقس الرياضنبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وتشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أمطار خفيفةويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بمي تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، تبدأ الليلة الاثنين/الثلاثاء، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أمطار متوسطةويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.