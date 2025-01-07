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إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد) بالإنذار الأحمر) في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، من أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن الأمطار الغزيرة

مكة المكرمة: العرضيات وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم.
عسير: النماص ويبقرن وتنومة.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمندق والقرى وبلجرشي وبني حسن.

طقس الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وتشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار خفيفة

ويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بمي تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، تبدأ الليلة الاثنين/الثلاثاء، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

ويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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