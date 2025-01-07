شكرا لمتابعة خبر عن أسماء المواسم عند العرب: دلالات زراعية وظواهر كونية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس والمناخ خالد الزعاق، أن أسماء المواسم التي أطلقها العرب، كانت بناءً على سلوكيات زراعية وحيوانية، وظواهر كونية.

وأشار الزعاق على برنامجه “تقويم”، أن هذه الأسماء أظهرت عبقرية العرب، مؤكدًا أنها غير موجودة في الثقافات العربية، والذين يعتمدون على تسمية المواسم، بالصيف والشتاء والخريف والربيع.

وسمى العرب الوسم بذلك الاسم لأنه يتميز بهطول الأمطار التي تساهم في نمو النباتات البرية، والمربعانية: لانها تستمر لمدة 40 يومًا. تُعرف بشدة البرد والصقيع.

وسمي الشبط بهذا الاسم لأنه يتميز بالبرد القارس والرياح الشمالية، والعقارب لما يُعرف عنه بتقلبات الطقس بين البرد والدفء.