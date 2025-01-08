شكرا لمتابعة خبر عن “الشراري” يروي قصة سرقة ذهب عروس ليلة زفافها وكيف استرده.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى قصّاص الأثر فلاح الشراري كيف تمكن من استعادة ذهب عروس سُرق بالكامل ليلة زفافها.

وقال الشراري: “كانت هناك قضايا بها نوع من الطرافة، فعندما ذهبت لكشف لغز سرقة ذهب عروس في محافظة القريات، كلموني وقالوا تعال، بكره العرس والذهب انسرق.”

وتابع الشراري: “أحس السارق أني جئت، وبعد ما وجدت الأثر، وجدوا الذهب موضوعًا تحت الباب، وقال أهل العروس ‘مادام اعترف بخطأه خلاه يولي.'”

وأكد الشراري أن هذه ليست القصة الوحيدة التي حدثت معه، بل حدثت عدة مرات وأغلبهم بمجرد ما يعرفون بقدومي، يرجعون المسروقات.