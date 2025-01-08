شكرا لمتابعة خبر عن مدير الصحة المدرسية: فحص اللياقة يكشف المشكلات الصحية المبكرة للطلاب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير الإدارة العامة للصحة المدرسية، الدكتور أمجد الفالح، أهداف برنامج فحص اللياقة.

وقال الفالح خلال مداخلة بقناة الإخبارية: “الفحص يستخدم لتقييم الحالة الصحية للطلاب وتوجيههم إلى المسار المناسب بحسب وضعهم”.

وأكد الفالح أن الفحص يكشف العديد من المشكلات الصحية بشكل مبكر، ليتمكن الطالب من العلاج واستكمال مسيرته الدراسية، حيث يتم تقصي التاريخ المرضي للعديد من الأمراض لحماية المجتمع ككل.