تكنولوجيا: إطلاق الحواسب المحمولة Dell Pro Plus بمعالج Intel Lunar Lake مع خيارات Intel وAMD Ryzen في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Dell بتحديث سلسلة Latitude الخاصة بها مع مجموعة جديدة من الأجهزة التي تم الإعلان عنها في معرض CES 2025.

استبدلت الشركة أجهزة الحاسب المحمولة السابقة مثل Latitude 5550 بـ “Dell Pro”، التي تتضمن ثلاثة متغيرات: Pro، Pro Plus وPro Premium. في هذه المقالة، نركز على متغيرات Pro Plus، التي تتوفر بخمسة طرازات مقسمة إلى ثلاثة أحجام للشاشة.

تأتي سلسلة Pro Plus بحجم 13.3 بوصة و14 بوصة و16 بوصة بنسبة 16:10، والتي تشمل الطرازات التالية:

Dell Pro Plus PB13250

Dell Pro Plus PB14250

Dell Pro Plus PB16250

بالإضافة إلى هذه الأحجام التقليدية، تقدم Dell أيضًا أحجامًا 13.3 بوصة و14 بوصة مع تصميم 2 في 1. تتميز جميع الطرازات بهيكل من الألومنيوم وإمكانية الاتصال الخلوي الاختياري.

كما قررت Dell تجهيز هذه الأجهزة بمعالجات Intel Lunar Lake عند الإطلاق، على أن يتم لاحقًا إضافة معالجات Core Ultra 200U القائمة على بنية Arrow Lake من Intel. لكن هذه المعالجات ستقتصر على ذاكرة DDR5-5600 الأبطأ وفي وضع القناة الواحدة.

من المقرر أن تتوفر سلسلة Pro Plus من Dell اعتبارًا من اليوم بأحجام 14 بوصة و16 بوصة مع معالجات مثل Core Ultra 5 226V وCore Ultra 7 268V. أما الطراز الأصغر 13 بوصة، فلن يتوافر بنفس المعالجات حتى 25 فبراير.

كما أشارت Dell إلى أن الأجهزة التي تستخدم معالجات Core Ultra 200U ستكون متاحة في أواخر مارس أو أوائل أبريل. حتى الآن، لم تكشف الشركة عن أسعار هذه الأجهزة.

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