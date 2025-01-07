الغطاء النباتي يحدد مؤشرات الجفاف والتقليل من آثاره

ناقش المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤشرات الجفاف في المملكة وسبل الاستعداد لمواجهته، وذلك خلال ورشة عمل عقدها في الفترة من 5 إلى 6 يناير الجاري بالرياض، تحت عنوان «مؤشرات الجفاف وطريقة حسابها»؛ بهدف معرفة مؤشرات الجفاف وطريقة اختيار المناسب منها، وتمكين منسوبي الإدارات الفنية من استخدام برامج (DrinC،Qgis،SNAP) في حساب المؤشرات.

وتأتي الورشة في إطار جهود المركز الحثيثة لمواجهة ظاهرة الجفاف والتقليل من آثاره على البيئة والمجتمع، وضمن مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، وسعيًا لنقل وتطوير المهارات والمعرفة الناتجة عن مشروع تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف.

وتناولت الورشة خلال جلساتها التي استمرت على مدى يومين، التعريف بالجفاف وأنواعه وأسبابه وعلاقته بتدهور الأراضي، والتعريف بالمؤشرات وأهمية اختيار المؤشر المناسب وكـيفية استخدامها، والمقارنة بين مؤشرات الجفاف ومميزاتها ومصادر البيانات المستخدمة فيها، واستعراض أنواع مصادر البيانات لحساب المؤشرات وطريقة معالجة كل نوع، إضافة إلى التدريب العملي على استخدام برامج (DrinC،Qgis،SNAP).