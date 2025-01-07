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تبوك.. القبض على مقيمين لترويجهما مادة الشبو المخدر

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الميانمارية بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم (13) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ عن المخالفات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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