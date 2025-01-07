تكنولوجيا: Reolink تطلق كاميرا TrackMix للمراقبة الخارجية بدقة 4K UHD وبدون تكاليف اشتراك مع خصم مميز #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة Reolink مؤخرًا كاميرا TrackMix WiFi إلى مجموعة كاميرات المراقبة الخاصة بها. تتميز الكاميرا ذات العدسة المزدوجة بقدرتها على تقديم مشاهد بزاوية واسعة ولقطات قريبة بدقة 4K (3,840 × 2,160 بكسل)، مما يضمن التقاط التفاصيل المهمة وتشغيل ميزة Smart Detection بشكل موثوق.

تساعد هذه الميزة في تمييز الأشخاص والمركبات والحيوانات عن الأشياء الأخرى، مما يقلل من فرص التنبيهات الكاذبة.

تُعد TrackMix WiFi كاميرا دوارة يمكنها الدوران حتى 355 درجة والانحناء بزاوية 90 درجة، مما يسمح بتغطية مساحات واسعة دون الحاجة إلى كاميرات إضافية.

كما تقدم الكاميرا تكبيرًا هجينيًا يصل إلى 6 مرات. توفر الكاميرا أيضًا إمكانية الرؤية الليلية الملونة والرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء، حيث تستخدم مصابيح LED للرؤية الليلية الملونة. يُقال إن الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء تصل إلى 30 مترًا، وتتميز بأنها أكثر سرية من الرؤية الليلية الملونة.

تدعم الكاميرا الاتصال ثنائي الاتجاه عبر ميكروفون ومكبر صوت مدمجين، مما يتيح التواصل مع الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا.

كما تدعم TrackMix WiFi كلًا من الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi 6) والاتصال السلكي عبر Ethernet. ويمكن تخزين البيانات محليًا حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

تم تصميم الكاميرا لتحمل الظروف الجوية القاسية بفضل غلافها المعدني الذي يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن الخارجية. تتوفر أيضًا عدة خيارات لتثبيت الكاميرا في مواقع مختلفة، مما يتيح لها التكيف مع جميع أنواع الأماكن. كما تحتوي الكاميرا على صفارات إنذار، مما يعزز من دورها كنظام أمني.

تتوفر كاميرا TrackMix WiFi الآن بخصم مبكر بنسبة 26% بسعر 125.79 دولارًا.

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