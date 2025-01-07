طلال حيدر ملك الكلمة الذي أبدع بخياله..والفن حاضرا في تكريم الوزير زياد المكاري له

ميرنا وليد - بيروت - طلال حيدر الشاعر اللبناني الكبير، الذي أحب وطنه وأغدق عليه شعرا ورقيا، هو الذي أعطى كلماته لكبار الفنانين، مثل الشحرورة صباح وسفيرتنا الى النجوم فيروز والكبير الراحل وديع الصافي.



"وحدُن بيبقوا متل زهر البيلسان، وحدهُن بيقطفوا وراق الزمان"، كتب طلال حيدر بكل أحاسيسه وأبدع بخياله، نعم نفتخر بكبارنا كأمثاله، فلبنان يزدهر ويشعّ بهم.

بمبادرة من وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، أقيم تكريما للشاعر طلال حيدر في مسرح كركلا، تضمن كلمة لمؤسس مسرح كركلا والمايسترو عبد الحليم كركلا، محمد مطر، شوقي بزيع، الوزير مكاري والدكتور علي طلال حيدر ممثلا والده على المسرح.

موقع "الفن" تواجد في المناسبة، وكان لنا لقاء مع الوزير زياد المكاري، عبد الحليم كركلا، الشاعر هنري زغيب، الممثل والكاتب جورج خباز، والشاعر حبيب يونس.

