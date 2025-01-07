إنذار أحمر وتحذيرات من الدفاع المدني على 3 مناطق

ورفع المركز الوطني الإنذار إلى الأحمر، في كافة محافظات منطقة القصيم (الاسياح، البدائع، البكيرية، العامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء)، وذكر المركز أن هناك أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وتستمر الحالة حتى الساعة 4:00 صباح الثلاثاء.
وفي منطقة الرياض (القويعية، عفيف، الدوادمي، شقراء، الزلفي، المجمعة)، رفع المركز الوطني للأرصاد الإنذار إلى الأحمر نتيجة تقارير تشير إلى فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وتستمر الحالة حتى الساعة 4:00 صباح الثلاثاء.
وفي المنطقة الشرقية، فقد أشارت الأرصاد إلى أن محافظة حفر الباطن قد تم رفع الإنذار فيها إلى الأحمر، وذلك لوجود فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وتستمر الحالة حتى الساعة 4:00 صباح الثلاثاء.
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