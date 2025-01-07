تكنولوجيا: Dell تكشف عن نماذج Intel المبكرة وتثير إصدارات AMD Ryzen لأجهزة Pro 14 وPro 16 في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dell عن مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمول الجديدة “Dell Pro”، والتي من المقرر أن تتوفر لاحقًا هذا العام بأحجام 14 بوصة و16 بوصة.

تم تصميم طرازات Dell Pro 14 وPro 16 لتلبية احتياجات الإنتاجية المهنية، حيث تحل محل طرازات Latitude مثل Latitude 5550 التي أُطلقت في العام الماضي.

ووفقًا لـ Dell، يتميز الجهازان بتصميم عصري وحديث، ويشملان ميزات مثل منافذ USB من النوع C ومعالجات Intel Core Ultra Series 2 الجديدة.

تظهر أوراق المواصفات أن Dell قررت تزويد جهازَي Pro 14 وPro 16 بمجموعة من المعالجات التي تشمل Core Ultra 5 225U وCore Ultra 5 235U vPro وCore Ultra 7 255U وCore Ultra 7 265U vPro، مع العلم أن هذه المعالجات لن تكون متاحة إلا في شهر مارس المقبل.

في الوقت الحالي، سيكون الجهازان متاحين بمعالجات Intel Core من الجيل الثالث عشر والرابع عشر، تتراوح من Core i3-1315U إلى Core i7-250U.

بالنسبة للاختيار بين شاشات العرض، سيكون هناك خيارات مختلفة ولكن جميعها ستكون شاشات مقاس 16:10 بدقة 1200 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز.

كما يتميز كلا الطرازين بمحرك أقراص M.2 2230 SSD في جميع الطرازات، مع إمكانية الاختيار بين بطاريات بسعة 45 وات في الساعة أو 55 وات في الساعة.

تشترك أجهزة Pro 14 وPro 16 في نفس المنافذ، والتي تشمل مقبس 3.5 مم، منفذ 4.5 ملم لتوصيل الطاقة، HDMI 2.1، منفذ RJ45 (جيجابت)، منفذ Thunderbolt 4، منفذين USB 3.2 Gen 1 Type-A (PowerShare)، بالإضافة إلى فتحة قفل على شكل إسفين.

حتى الآن، لم تكشف شركة Dell عن سعر أي من الجهازين. من المتوقع أن تكون وحدات SKU التي تعمل بمعالجات Intel Core من الجيل الثالث عشر أو الرابع عشر متاحة قريبًا، بينما من المقرر أن يتم إطلاق إصدارات AMD Ryzen قبل شهر يوليو 2025، رغم أنه لا توجد تفاصيل إضافية حول هذه الطرازات في الوقت الحالي.

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