شكرا لقرائتكم خبر عن «سماسكو»: صدور قرار الموارد البشرية بتعديل نسبة العمالة المساندة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺣﻠول اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ (ﺳﻣﺎﺳﻛو) ﺻدور ﻗرار وزارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم 28624 ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6/ ﯾﻧﺎﯾر/2025م ﺑﺗﻌدﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة "اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ" اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻧﺳب اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘل ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻌدد، وذﻟك ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ (%30) اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ويهدف هذا القرار لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي تحسين البيئة التشريعية لقطاع العمالة المساندة "المنزلية".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻧﺳب اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘل ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻌدد، وذﻟك ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ (%30) اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ويهدف هذا القرار لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي تحسين البيئة التشريعية لقطاع العمالة المساندة "المنزلية".