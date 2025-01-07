الاقتصاد

«سماسكو»: صدور قرار الموارد البشرية بتعديل نسبة العمالة المساندة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺣﻠول اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ (ﺳﻣﺎﺳﻛو) ﺻدور ﻗرار وزارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم 28624 ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6/ ﯾﻧﺎﯾر/2025م ﺑﺗﻌدﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة "اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ" اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻧﺳب اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘل ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻌدد، وذﻟك ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ (%30) اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ويهدف هذا القرار لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي تحسين البيئة التشريعية لقطاع العمالة المساندة "المنزلية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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