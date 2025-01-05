لن تصدق السبب...عروسة عدنية تقتل عريسها بعد ايام من الزفاف في عدن "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون وناشطون عن مقتل شاب يدعى فهد على يد عروسته.

وبحسب ناشطون فان اتهامات وجهت لزوجة فهد بقتله بعد زواجهم ب٤ ايام.

ولم تعرف الاسباب الحقيقية خلف قيام زوجة فهد وهي ابنة خالته على قتله بمدينة دارسعد.



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