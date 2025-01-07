شكرا لقرائتكم خبر عن مُخططات هندسية ووثيقة تأمين.. اشتراطات جديدة لبناء وترميم المساجد والان نبدء بالتفاصيل

تنظيم التبرعات

تقديم المخططات المعمارية

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الجديدة لبناء وترميم وتوسعة المساجد في جميع مدن المملكة.وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في بيوت الله، بما يتوافق مع كود البناء السعودي.وأوضحت الوزارة أن المساجد تصنف في كود البناء السعودي ضمن مباني التجمعات المستخدمة لتجمع 50 شخصاً فأكثر لأغراض مدنية أو اجتماعية أو دينية، وتطبق عليها متطلبات واشتراطات كود البناء.وحددت الاشتراطات أنه يتم بناء وترميم وتوسعة وتطوير المساجد التابعة للوزارة من ميزانيتها أو عن طريق متبرعين، وتتولى الوزارة وفروعها المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الموافقات والشهادات والتراخيص المطلوبة حسب إجراءات وزارة البلديات والإسكان.وأن يتقدم المتبرع أو من ينوب عنه - عبر الموقع الإلكتروني للوازرة - بطلب بناء مسجد مع سكن الإمام والمؤذن على أرض مملوكة للوزارة أو مفرغة لها مع صورة من المخطط الجزئي موضحاً عليها الموقع والشوارع المحيطة ورقم المخطط واسم الحي.كما يقدم المتبرع أو وكيله شهادة بالملاءة المالية وتعهداً بعدم جمع التبرعات لبناء المسجد حيث تتولى الوزارة مراجعة الوثائق المقدمة من المتبرع، ومخاطبة البلدية لإصدار تقرير مساحي للموقع، وتحديد اتجاه القبلة. بعد ذلك يتم إشعار المتبرع بالموافقة وتزويده بالقرار المساحي واتجاه القبلة لإعداد المخططات الهندسية.على أن يقوم المتبرع بالتعاقد مع مصمم - مشرف - مقاول معتمد أو مصنف من خلال منصة بلدي بوزارة البلديات والإسكان. كما يقدم المتبرع - المصمم المخططات المعمارية لموافقة الوزارة قبل تقدميها على منصة بلدي. فيما يقدم المتبرع - المقاول للوزارة وثيقة التأمين ضد العيوب الخلفية بعد صدور شهادة الإشغال.وأشارت إلى أن دليل الاشتراطات الإدارية حدد ووضح جميع الخطوات والاجراءات المطلوبة لبناء وترميم وتطوير المساجد وفق اشتراطات ومتطلبات الوزارة ووفق متطلبات كود البناء السعودي والمعايير الفنية والمواصفات المرجعية المعتمدة.