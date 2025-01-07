شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شمسان.. الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (13) متورطا ومتسترا في مقتل المواطن سيف الشرعبي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واستعرض في اللقاء الذي حضرته الصحفية غدير الشرعبي الاجراءات الأمنية والعسكرية لضبط المتهمين وملاحقة كل المتعاونين والمتسترين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، وأكد شمسان أن الاجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (13) متورطا ومتسترا على الجاني ولازالت الحملة الامنية مستمرة حتى يتم ضبط الجاني وتقديمه للعدالة. وتقدم شمسان بالعزاء والموساءة للأسرة الفقيد سيف الشرعبي وعبر عن إدانته لهذه الجريمة وأن الاجهزة الأمنية بالمرصاد ولن تتوقف الحملات الا بضبط كل المطلوبين بجرائم قتل اينما كانت مواقعهم، مشيرًا إلى متابعاته لتحركات الاجهزة الامنية وعلى تواصل بمدير عام الشرطة وحضر الاجتماع مدير مديرة شرعب الرونة يوسف عبدالجليل والعديد من مشائخ واعيان مديرية شرعب.

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