شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في مصر

عيار 21

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الثلاثاء، 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الثلاثاء، 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الثلاثاء، إلى: 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الثلاثاء،3201.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الثلاثاء، 2490 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الثلاثاء، إلى: 2134.25 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.