صدمة بعد عرض أطفال للبيع عبر فيسبوك.. وتحرك رسمي في مصر

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الدمام - شريف احمد - أحدثت حسابات وصفحات على موقع "فيسبوك" صدمة كبيرة في مصر، وذلك لعرضها أطفالًا للبيع، مما دفع السلطات للتحرك السريع لمواجهة تلك الظاهرةووجهت سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، أمس الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مبالغ مالية إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب النائب العام، بهدف محاسبة المتورطينفيما أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، في تصريحات تلفزيونية، أن الجهات المختصة رصدت مجموعات على "فيسبوك" تروج لبيع الأطفالوأوضح "عثمان" أنه وفق المتاح عبر هذ الصفحات، تراوحت أسعار الأطفال بين 3 و5 آلاف جنيه.وأضاف أن هذه الممارسات تجعل الأطفال يُعاملون كسلع على مواقع التواصل الاجتماعيوشدد على أن هذه الأفعال تمثل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون المصري رقم 64 لسنة 2010، بعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (حوالي 1974 دولارًا أمريكيًا)جاءت هذه التصريحات بعد انتشار منشورات وتعليقات على "فيسبوك" بعنوان "تبني طفل يتيم"، تضمنت صورًا لأطفال رضع معروضين للتبني مقابل مبالغ مالية. وأثارت تلك المنشورات غضب المصريين الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكاتوفي المقابل، رجح البعض أن هدف تلك الحسابات قد يكون مجرد جمع "الإعجابات"، إلا أنهم شددوا على ضرورة محاسبة القائمين عليها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث