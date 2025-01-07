شكرا لقرائتكم خبر عن لمــاذا جامعة تعز ماتزال الأفضل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي رئيس جامعة تعز ، جسّد خلال جلسات الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة ،نموذجاً قيادياً يتقن المواءمة بين التحدي والإنجاز، يصغي بعناية، ينظر بهدوء، ثم يمضي لاتخاذ القرار بحزم وقوة ودون تردد مهما كانت الظروف .

جلسات يومية وحيث أحتضنت التفاصيل النقاشات ، تم ارساء معايير التوازن في مواضع الاختلال ، ووضعت نقاط الوضوح في أماكن الغموض.

بإصراره على رصانة المعايير الأكاديمية، وضمان الشفافية في القرارات، ومعالجة الإشكاليات بروح الفريق الواحد، أظهر الدكتور محمد الشعيبي التزاماً راسخاً برفع الكفاءة وتعزيز الأداء الأكاديمي محققاً التغيير الايجابي الحقيقي في مرافق الجامعة ومفاصلها.

وفي ظل التحديات والخذلان التي تعصف بجامعات التعليم في البلاد، جاءت كلمات الدكتور محمد الشعيبي بمثابة طمأنة ورسالة أنطلاق ،حين قـال: "جامعة تعز ما تزال الأفضل" كلمات قليلة تعكس إيمان الرجل الكبير بقدرات الجامعة ومنسوبيها أجمعين.

جلسات عقدت ضمن اجتماع مجلس الجامعة أمس الأول ترأسها الدكتور الشعيبي لساعات ، لم تكن اعتيادية بل كانت بمثابة خارطة طريق ، تشدد الحفاظ على كل انجاز تحقق للجامعة وتكرس استمرار تطوير وتحديث الأداء الأكاديمي والتعليمي والاداري المؤسسي .