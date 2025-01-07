شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازة والأجواء الشتوية يرفعان الإقبال على فعالية سوق الأولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت فعالية سوق الأولين التي تقام ضمن أنشطة موسم الرياض إقبالًا وتفاعل غير مسبوق من الزوار على الفعالية.وأسهمت الإجازة المطولة وكذلك الأجواء الشتوية في زيادة الإقبال على الفعالية التي تستمر نحو شهرين، ويتاح لزوار موسم الرياض الدخول فيها بشكل مجاني.وعززت الفعالية الخيارات الاستثنائية التي تقدمها روزنامة فعاليات موسم الرياض لهذا الموسم.تجربة تراثيةويُقدّم "سوق الأولين" في موسم الرياض هذا العام تجربة تراثية استثنائية تحتفي بالتقاليد الأصيلة، ليكون وجهة مجانية مميزة تعكس روح الماضي بلمسة معاصرة، حيث يهدف إلى إبراز التراث السعودي عبر أنشطة تفاعلية تعزز الارتباط بالجذور الثقافية.ويستعرض "سوق الأولين" مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والفنون الشعبية، مع عروض موسيقية وفلكلورية تسلط الضوء على التنوع الثقافي في المملكة، كما يوفر للزوار فرصة للتفاعل المباشر مع الصناعات التقليدية مثل حياكة السدو وصناعة الأواني الفخارية، من خلال ورش عمل ومنصات تفاعلية تعليمية وترفيهية.وجهة مثاليةمن أبرز معالم السوق منطقة "سفرة الديرة" التي تُقدّم أشهى الأطباق الشعبية التقليدية، ما يجعلها وجهة مثالية لتذوق نكهات المطبخ السعودي الأصيل، كما يوفر السوق مساحة مخصصة لدعم الحرفيين المحليين، لعرض إبداعاتهم وتسليط الضوء على مهاراتهم في إحياء الحرف التراثية.ويتميز "سوق الأولين" بأجواء تُحاكي نمط الحياة القديم، مع أنشطة مستوحاة من التراث مثل تجربة الطهي التقليدي وحياكة السدو، بالإضافة إلى العروض الثقافية التي تضفي على المكان طابعًا فريدًا.ويُعد "سوق الأولين" تجربة غنية تجمع بين الترفيه والتعليم، ليأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن، تُبرز تاريخ المملكة وتراثها الثقافي العريق، وتعزز الوعي بالهوية الوطنية بأسلوب يناسب جميع أفراد العائلة.