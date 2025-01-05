شكرا لقرائتكم خبر عن ابتز فتاة بنشر صورها...القبض على شاب في عدن "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط صقر عبادي:عبر تنسيق مع إدارة البحث الجنائي #وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م/ عدن، تلقي القبض على المدعو (ر،ص،أ) يبلغ من العمر 25 عامًا، المتهم بقضية ابتزاز وتهديد فتاة، ويمتلك عدة حسابات وهمية بأسماء فتيات اشهرها حساب عبر سناب شات بأسم ( بنت كريتر )

#تم القبض عليه وإحالته للجهات المختصة لأتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

واضاف:الشكر موصول لمدير أمن عدن اللواء #مطهر الشعيبي ووكيل نيابة الأمن والبحث القاضي #بسام غالب واخي وصديقي وخير من يمثل إدارة البحث الجنائي الملازم أول وليد فضل باعباد والزملاء عمرو حزام الضالعي و يوسف العاقل، ولكل الزملاء بالبحث الجنائي ووحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م/ عدن على كل الجهود التي يبذلوها والاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين ونشكر أيضا كل من تعاون معنا وكأن عونا لنا بمثل هذه القضايا بذات، #حفظ الله عدن وأهلها وأمنها.