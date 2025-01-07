شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5 درجات.. لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال بوشهر بإيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر منطقة (ريز) بمحافظة بوشهر الإيرانية.

وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في تقرير، أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا من سطح الأرض.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.