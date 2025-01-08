دانت وزارة الخارجية القطرية، بأشد العبارات نشر حكومة اسرائيل خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل، محذرة من أن "نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة". وشددت الخارجية القطرية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات نشر حكومة اسرائيل خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.