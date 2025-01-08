أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد في تصريح له الى ان "بقاء الجيش الاسرائيلي في غزة يمنع صفقة شاملة لإعادة الاسرى ويتعارض مع مصالحنا السياسية والأمنية".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: بقاؤنا بغزة يمنع صفقة شاملة لإعادة الاسرى ويتعارض مع مصالحنا السياسية والأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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