الامارات | كأس السوبر الإسباني.. طيران الإمارات تنقل نجوم ريال مدريد إلى جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت طيران الإمارات، الشريك الرسمي لنادي ريال مدريد، عن كسوة خاصة على إحدى طائراتها من طراز البوينج 777، والتي نقلت نجوم الفريق على متن رحلة خاصة إلى جدة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تقام في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري.

وتعرض الكسوة الجديدة للطائرة صوراً لنجوم النادي، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وجود بيلينجهام ولوكاس فاسكيز وفيديريكو فالفيردي.



وتمتد شراكة طيران الإمارات مع ريال مدريد إلى عام 2011، كما أصبحت الناقلة راعياً رسمياً لقميص النادي منذ عام 2013، ومن المقرر أن تظل الناقلة الراعي الرسمي الرئيسي للنادي الإسباني حتى عام 2026، مما يجعلها أطول رعاية قميص في تاريخ الدوري الإسباني.

تجارب حصرية وأفضل اللحظات

وعلى مدى العقد الماضي، قدمت طيران الإمارات للمشجعين فرصة التواصل مع للاعبيهم المفضلين والاستمتاع بتجارب حصرية وأفضل اللحظات، وبفضل هذه الشراكة، أصبح بإمكان مشجعي ريال مدريد الآن مشاهدة صور نجوم فريقهم المفضل وهو يحلق في السماء، حيث من المقرر أن تخدم الطائرة بالكسوة الجديدة وجهات أثينا وفيينا وميامي وسياتل والكويت، إلى جانب بعض المدن أخرى.



وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدماتها إلى مدريد في عام 2010، وتخدم الناقلة المدينة حالياً برحلتين يومياً بمزيج من أسطول طائراتها الإيرباص A380 والبوينج 777.



وكجزء من برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، أطلقت طيران الإمارات 36 طائرة تم تجديدها بالكامل (26 طائرة من طراز الإيرباص A380 و10 طائرات من طراز البوينج 777) بتصميمات داخلية جديدة بما في ذلك مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، كما احتفلت الناقلة مؤخراً بتشغيل أول طائرة من طراز الإيرباص A350 في أسطولها المتنامي، والتي تخدم اليوم إدنبرة والكويت والبحرين، ومن المقرر أن تستقبل مدن أخرى طائرات الجيل الأحدث في الأيام المقبلة.