تألقي على طريقة النجمات بإطلالات رائعة على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - مع بدء موسم التزلج في لبنان وبعض بلدان العالم، يتهافت الجميع إلى المناطق الجبلية ومناطق تجمع الثلوح البيضاء الرائعة، والتي عادة ما تترافق مع صور مميزة تليق بالمناسبة.

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إليكم أبرز النجمات اللواتي يتألقن بإطلالات مميزة في هذا الموسم، والقادرة على إلهامك حتى تحافظين على أناقتك حتى عند شعورك بالبرد.

إليكم إطلالات النجمات والمدونات على الثلج ونذكر منهن الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، المدونة اللبنانية جويل ماردينيان، ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، عارضة الأزياء كيندال جينر وغيرهن.