تصميم الساعة في يد جورجينا رودريغيز يعود لعام 1912.. وهذه التفاصيل

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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الصورة التي نشرتها عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز عبر حسابها الخاص، حالة من التفاعل الواسع بين الجمهور بسبب الوشم الذي حصلت عليه باللغة العربية كما تعليقها باللغة العربية.
ومن الملاحظات التي لفتت الأنظار أيضاً في الصورة، كان ساعة يد جورجينا الفخمة للغاية، والمرصعة بالألماس.
الساعة من تصميم دار Cartier، تصميمها يعود لعام 1912، والذي سُمّي لاحقًا "بينوار"، الساعة بتصميمها البيضاوي الأنيق والمشكل بشكل فريد في خط واحد.
وجاء التصميم بعلبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مطلية بالروديوم ومرصعة بـ 171 ماسة بقطع بريانت، وزنها الإجمالي 1.91 قيراط، ويصل سعرها بحسب موقع البيع إلى الـ 48 ألف دولار.
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