الامارات | أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لإنقاص الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشاي الأخضر من المشروبات واسعة الانتشار حول العالم، وقد ازداد شيوع استخدامه في الآونة الأخيرة لفوائده العديدة ومنها لإنقاص الوزن.

يمتاز بمحتواه العالي من الفلافونويدات، ومنها مركّب يُدعى الكاتيشين، مضادات الأكسدة، المغنيسيوم، والكافيين.. يعمل الكاتيشين فيه على تكسير الدهون الزائدة عن حاجة الجسم، فيما يسرّع الكافيين عملية الأيض عن طريق زيادة كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم من حرق الدهون.

يستمد الشاي الأخضر قدرته على حرق دهون الجسم من محتواه العالي من الكافيين والكاتشين، اللذين يساعدان على فقدان الوزن الزائدعن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي بحسب الدراسات.

يحمل الشاي الأخضر على الريق فوائد صحية عديدة منها خسارة الوزن الزائد والتغلّب على السمنة، نظراً لغناه بمضادات الأكسدة، فيتامين C، البوتاسيوم، الكالسيوم، حمض الفوليك، فيتامين B، النحاس وحمض البانتوثينيك، الذي يُسهم في حرق الدهون وزيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي.

حيث الشاي الأخضر على الريق يساهم في خفض الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى أنه مفيد للدورة الدموية بشكل كبير، كما يُعتبر مسيّلاً طبيعياً للدم ويرفع مناعة الجسم، ينظّف الفم ويرطّب الجسم ويحتوي على القليل من المنبّهات الطبيعية. مفيد أيضاً لمريضات الباركنسون والزهايمر لأنه يساهم في التخفيف من الأعراض.

تلعب مادة البوليفينول المتوفرة في الشاي الأخضر دوراً فى خسارة الوزن، لأنها تُصنّف واحدة من مضادات الأكسدة التي تساهم في حرق الدهون، إذا قررتِ تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة فى أول ساعات الصباح.

تُعتبر مادة الكاتيكين من مضادات الأكسدة، التي تمنع دهون الجسم من التراكم، كما تسهم فى حرق السعرات الحرارية عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم خاصة عند تناول الشاي الأخضر في الصباح وعلى الريق.

إن محتوى الشاي الأخضر من الكافيين يدعم خسارة الوزن، ويُسهم فى حرق دهون الجسم والسعرات الحرارية. فإن استهلاك 100 ملليجرام من الكافيين يعادل حرق 9 سعرات حرارية إضافية.

يُفضَّل شرب الشاي بعد فترة لا تقل عن ساعة من الانتهاء من تناول الطعام؛ لأنه يقلّل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

زيادة الأنيميا: إذا كنت تعاني من نقص نسبة الهيموجلوبين بالدم، فعليك ترشيد الاستهلاك اليومي من الشاي الأخضر، بحيث لا يزيد عن كوبين يومياً لأنه يؤثر على امتصاص الجسم للحديد.

اختلال معدل السكر في الدم: يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من الكافيين، التي تسبّب اختلال مستوى السكر في الدم، لذا يُنصح لمريضات السكري بعدم تناوله بكميات كبيرة عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن.

إذا كنت ترغبي في حرق دهون الجسم، ينصح بتناول الشاي الأخضر بدون سكر قبل ممارسة التمارين الرياضية، لأن الدراسات أثبتت أن احتساءه في هذا الوقت من اليوم يحسّن عملية التمثيل الغذائي ويرفع معدل الأيض. في المقابل يجب شرب الشاي الأخضر قبل الأكل بساعتين، أو بعد مرور 30 إلى 45 دقيقة من تناول الطعام، لأن تناوله بعد الوجبة مباشرة يمنع الجسم من امتصاص بعض المعادن، مثل الحديد والنحاس والكروم. كما يراعى الابتعاد عن الشاي الأخضر قبل الخلود إلى النوم، لأن الكافيين المتوفر به قد يسبّب الشعور بالأرق عند استهلاكه ليلاً، بسبب خصائصه المنبّهة.

ما هي فوائد الشاي الأخضر الصحية

يستمد الشاي الأخضر قدرته على حرق دهون الجسم من محتواه العالي من الكافيين Image by zirconicusso on Freepik

يُعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة، التي تسهم في علاج الكثير من الأمراض، من بينها: أمراض الأسنان كالتسوّس والتهابات اللثة، الوقاية من الشلل الرعاش وزيادة كفاءة الأعصاب.

يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة؛ لذلك ينجح في قتل الخلايا السرطانية الخبيثة.



يحدّ من ارتفاع الكوليسترول الضارّ في الجسم؛ مما يَزيد من صحة وكفاءة القلب.

يُستفاد منه في ضبط هرمون الأنسولين، وبالتالي تنظيم السكر في الدم، ووقاية جهاز البنكرياس من الأمراض الخطيرة.

يعتبر مقوّياً طبيعياً لجهاز المناعة ورفع مقاومة الجسم تجاه الأمراض الخطيرة. يخلّص الجسم من البكتيريا والفيروسات الضارّة؛ فيرفع من كفاءة الجهاز الهضمي.

يعالج الاكتئاب لأنه يحتوي على الثيانين، وهو عبارة عن حمض أميني يتواجد في أوراق الشاي، ويعمل على الاسترخاء والهدوء.

يحمي من الشيخوخة المبكرة، يَزيد من قوة المفاصل، ويستفاد منه في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والربو.. كما يستفاد منه في تحسين الذاكرة وتقويتها.

الشاي الأخضر لديه القدرة على قتل ومنع الخلايا السرطانية من النمو فى الجسم، حيث تُسهم مكوّناته فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة الى أنه يبطئ عملية الشيخوخة.

يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يوفّر أجساماً مضادة تساعد في تعزيز المناعة، وتزيد من كفاءة عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في خسارة الوزن الزائد.

يمتاز الشاي الأخضر بخصائص مضادّة للبكتيريا والفيروسات، أي أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائفه، وهذا يعني أنه يلعب دوراً في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسبّبة للمرض والتي تدخل الجسم، مما يقلّل من فرص إصابتكِ بالأمراض المختلفة.

إن تناول الشاي الأخضر على الريق يساهم فى القضاء على مشكلة الجفاف، التي ينتج عنها رائحة الفم الكريهة.

في حال كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول، فقد يكون تناول الشاي الأخضر على الريق من أهم الطرق التي تساعدكِ في خفض مستوياته، لذا ما عليكِ سوى شرب كوب من الشاي الأخضر على الريق. وبفضل القيم الغذائية الموجودة فيه، فإنه يلعب دوراً في خفض مستويات الكوليسترول السيء وتعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

من فوائد الشاي الأخضر على الريق أنه يساعد في التخلص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام، وبما أنه غني بالمغنيسيوم والزنك والكروم، فإنَّ تناوله يساعد في زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعوركِ بالطاقة. كما أنَ احتواءه على نسبة قليلة من الكافيين يساعد في تقليل التعب وزيادة مستوى النشاط في الجسم.

يُساهم في تعزيز المزاج والصحة النفسية.

ضبط مستويات ضغط الدم في الجسم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

تحسين صحة الفم والأسنان.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالمشاكل الهضمية المختلفة والمساعدة في ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف.