الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأعلنت عملية «الفارس الشهم 3» إطلاق برنامج إغاثي عاجل يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً من الفئات الهشة في جنوب قطاع غزة، خاصة العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها 13 فرداً، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن جهود العملية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم المتضررين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان.

ووفقاً لآلية التنفيذ، ستتلقى الأسر المستفيدة رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، تتضمن تفاصيل الاستفادة ونقاط تسلم الدعم، وذلك لتسهيل عملية توزيع المساعدات، وضمان وصولها إلى المستحقين بسرعة وكفاءة.

وأوضحت عملية «الفارس الشهم 3» أن ترشيح الأسر تم بالتعاون مع منظمات إغاثية دولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ولتغطية العائلات كافة في قطاع غزة.

وتقدم عملية «الفارس الشهم 3» آلاف الأطنان من المساعدات ضمن حملات ومبادرات يومية يتم تنفيذها في المناطق كافة، وبين خيام النازحين؛ لمساندتهم وتقديم ما يلزم لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، حيث تهدف العملية للوصول لأكبر عدد من السكان، وتقديم الطرود والمساعدات كافة لهم تنفيذاً لتوجيهات دولة الإمارات الإنسانية.

وفي السياق، استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفداً من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، للاطلاع على جهود عملية «الفارس الشهم 3» كبرى العمليات الإغاثية في قطاع غزة، والتي تقدم مساعداتها المتنوعة لعشرات الآلاف من النازحين في مختلف مخيمات الإيواء بالقطاع.

ورحب رئيس البعثة الإماراتية في قطاع غزة، حمد النيادي، بالوفد الأممي، واستعرض معهم جهود المستشفى الميداني في تقديم الرعاية الطبية الأساسية والطارئة، إلى جانب المبادرات الإنسانية الأخرى التي تستهدف تخفيف معاناة سكان القطاع في ظل الظروف الراهنة.

وعبر الوفد الأممي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات عبر المستشفى الميداني في تقديم الرعاية الطبية الأساسية والطارئة للمتضررين من الأوضاع الراهنة في غزة، إلى جانب سلسلة المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف منذ بدء الحرب على غزة.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يساهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية في القطاع.

وفي السياق، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طرد المرأة على النازحات في مخيم «أرض الخير» بمدينة خان يونس، للتخفيف من معاناة المرأة الفلسطينية في مراكز الإيواء.

كما تم توزيع طرود غذائية على العائلات النازحة كافة في مخيم «النخيل الجنوبي»، البالغ عددها 640 أسرة، للتخفيف من معاناتهم اليومية.