شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح الغاز أهم سلعة تجذب المستثمرين في 2025؟ وما توقعاته؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل التحولات الجيوسياسية والتغيرات الكبيرة في أسواق الطاقة العالمية، يُرجح أن يصبح الغاز الطبيعي أحد أبرز السلع التي ستلفت انتباه المستثمرين خلال عام 2025. بفضل دوره الحيوي في تلبية احتياجات الطاقة والانتقال نحو مصادر أكثر نظافة، يتوقع المحللون أن يشهد الغاز طفرة كبيرة في الطلب والأسعار، ما يجعله ركيزة أساسية في المحافظ الاستثمارية، وفق ما أورده موقع "إنرجي أسبكتس" العالمي.

الطلب العالمي على الغاز

تعززت مكانة الغاز الطبيعي كخيار طاقة مفضل نتيجة الضغوط العالمية لتقليل الاعتماد على الفحم والنفط. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على الغاز في الأسواق الآسيوية، خاصة في الصين والهند، بفضل نمو الصناعات والاحتياجات السكنية، بالإضافة إلى استمرار أوروبا في تعزيز استخدامه كبديل للطاقة النووية والفحم.

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تشير التقارير إلى أن تحول الدول الأوروبية إلى الغاز كمصدر طاقة استراتيجي سيبقى محركًا رئيسيًا للطلب العالمي، خصوصًا مع استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق النفط وسط التوترات السياسية.

توقعات أسعار الغاز في 2025

تتراوح توقعات الخبراء بشأن أسعار الغاز الطبيعي في عام 2025 بين التفاؤل الحذر والارتفاع المدعوم بعوامل اقتصادية وجيوسياسية. وفقًا لتحليلات حديثة، قد تصل أسعار الغاز الفورية إلى مستويات تتراوح بين 10إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) في الأسواق الآسيوية، مع إمكانية ارتفاعها إذا ما استمرت التوترات الجيوسياسية أو تفاقمت الأزمات المناخية.

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في الأسواق الأوروبية، من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة نسبيًا، مدفوعة بالحاجة إلى استيراد الغاز المسال لتعويض النقص في الإمدادات الروسية. كما يشير بعض المحللين إلى أن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال قد تسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار على المدى الطويل.

فرص استثمارية واعدة في الغاز

يرى المستثمرون أن الغاز الطبيعي يمثل فرصة استثمارية جذابة في 2025، خاصة مع التوسع في مشروعات الغاز المسال في الولايات المتحدة وقطر وأستراليا، والتي تعزز من قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي. كذلك، قد تشهد الأسواق الناشئة استثمارات ضخمة في تطوير شبكات توزيع الغاز والبنية التحتية للطاقة، مما يخلق فرصًا للشركات والمستثمرين على حد سواء.

العوامل المؤثرة على سوق الغاز

لكن، لا يمكن إغفال المخاطر المرتبطة بالسوق. فالتقلبات في أسعار الغاز تعتمد بشكل كبير على العوامل الجيوسياسية، وحالة الطقس، ومستوى المنافسة بين موردي الغاز المسال. إضافة إلى ذلك، قد يؤثر التقدم في تقنيات الطاقة المتجددة على الطلب طويل الأجل على الغاز الطبيعي.

ختاماً، يبقى الغاز الطبيعي سلعة استراتيجية تجمع بين الطلب المتزايد والاستخدامات المتعددة، ما يضعه في صدارة اهتمامات المستثمرين في 2025. ومع استمرار تقلبات السوق والضغوط الاقتصادية، سيكون من المهم مراقبة العوامل المؤثرة على أسعاره عن كثب لتحديد الاتجاهات المستقبلية بدقة.