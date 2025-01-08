شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المتحدة الدولية القابضة» إلى 64.25 مليون ريال في الربع الرابع والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 7.1% مقابل الربع السابق، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي بنسبة 6.9% مقارنةً بالربع السابق، مما ساهم في نمو صافى الربح بنسبة 9.0% مقابل الربع السابق.

وبحسب البيان نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 28.4% مقابل نفس الفترة من العام الماضي و ذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الفترة الحالية بنسبة 19.1% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.

ولكن نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة نمو محفظة التمويل، فقد نما صافي الربح بنسبة 4.8% خلال الفترة الحالية مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل صافي الربح 222.4 مليون ريال مقابل 212.2 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16%، مسجلة 64.25 مليون ريال، مقارنة بـ55.35 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 28.4% مقابل الربع الرابع من العام الماضي وذلك بدعم من النمو في خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الربع الرابع بنسبة 23.0% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، مما ساهم في نمو صافى الربح بنسبة 16.1% مقابل الربع الرابع من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية ومخصصات خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة نمو محفظة التمويل خلال الربع الحالي.ونمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 7.1% مقابل الربع السابق، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي بنسبة 6.9% مقارنةً بالربع السابق، مما ساهم في نمو صافى الربح بنسبة 9.0% مقابل الربع السابق.وبحسب البيان نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 28.4% مقابل نفس الفترة من العام الماضي و ذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الفترة الحالية بنسبة 19.1% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.ولكن نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة نمو محفظة التمويل، فقد نما صافي الربح بنسبة 4.8% خلال الفترة الحالية مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل صافي الربح 222.4 مليون ريال مقابل 212.2 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.