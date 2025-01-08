«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزعت عملية «الفارس الشهم 3»، «طرد المرأة» على النازحات في مخيم المحبة بمواصي خان يونس، للتخفيف من معاناة المرأة الفلسطينية في مراكز الإيواء، حيث استفادت 80 أسرة من المساعدات المقدمة.

كما وزع متطوعو «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على الطائفة الأرثوذكسية، في كنيسة الروم الأرثوذكس، شمال قطاع غزة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأمس الأول، أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» إطلاق برنامج إغاثي عاجل يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً من الفئات الهشة في جنوب قطاع غزة، خاصة العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها 13 فرداً، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن جهود العملية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم المتضررين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان.

ووفقاً لآلية التنفيذ، ستتلقى الأسر المستفيدة رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، تتضمن تفاصيل الاستفادة ونقاط تسلم الدعم، وذلك لتسهيل عملية توزيع المساعدات، وضمان وصولها إلى المستحقين بسرعة وكفاءة. وأوضحت عملية «الفارس الشهم 3» أن ترشيح الأسر تم بالتعاون مع منظمات إغاثية دولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ولتغطية العائلات كافة في قطاع غزة.