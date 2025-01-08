اخبار العالم

مقتل 3 عسكريين و19 إرهابياً في باكستان

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات) 

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل ثلاثة من عسكرييه و19 إرهابياً في اشتباكات دارت بين الطرفين في شمال غرب البلاد. وقال الجيش في بيان، أمس، إنّ وحداته تبادلت إطلاق نار كثيفاً مع إرهابيين في ثلاثة مواقع مختلفة في إقليم خيبر بختونخوا، مشيراً إلى أنّ حصيلة هذه الاشتباكات هي ثلاثة قتلى في صفوفه و19 قتيلاً في صفوف المتمردين. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت باكستان ارتفاعاً في وتيرة الهجمات الإرهابية، وبخاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان. وفي 2024 قُتل 383 عسكرياً و925 إرهابياً في اشتباكات دارت في باكستان، وفق الجيش. وأشاد الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بقوات بلادهما في القضاء على الإرهابيين. 
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت باكستان العمليات المبنية على معلومات استخباراتية ضد المسلحين.
وفي سياق آخر، قال متحدث حكومي ومسؤولون محليون، إن شاحنات مساعدات محملة بأدوية، ومواد غذائية، وإمدادات إغاثة أخرى وصلت إلى منطقة كورام، وهي منطقة نائية في شمال غربي باكستان أمس، لإغاثة مئات الآلاف من السكان هناك. 
وكانت السلطات قد أغلقت طريقاً سريعاً رئيسياً يؤدي إلى منطقة كورام منذ نحو ثلاثة أشهر في أعقاب اشتباكات عنيفة بين قبائل متناحرة، أسفرت عن مقتل 130 شخصاً على الأقل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا