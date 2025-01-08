الصومال.. 11 قتيلاً من «الشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أكدت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، مقتل قيادي بارز في حركة الشباب الإرهابية و10 من أعضاء التنظيم، خلال عمليات عسكرية نفذتها بالتعاون مع الجيش الصومالي.

وذكرت في بيان، أمس، أن القوات الأميركية والصومالية نفذت عمليات في قرية بير خاني، الواقعة على بعد 35 كيلومتراً شمال غرب مدينة كسمايو الساحلية في منطقة جوبالاند بالصومال. وأضاف البيان أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 10 أعضاء من حركة «الشباب» إلى جانب القيادي. ونقل عن قائد «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي، قوله إنهم يتعاونون مع الدول ذات التفكير المماثل لمكافحة مثل هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مضيفاً أن التصدي لهذه التهديدات العابرة للحدود يعزز أمن المنطقة.