شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو نيان رئيسا لمجلس إدارة «أكوا باور».. ورعد السعدي نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أكوا باور، تعيين محمد أبو نيان رئيسا لمجلس الإدارة، ورعد السعدي، نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فقد شهدت نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أكوا باور المنعقدة بتاريخ 02/01/2025م انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من 05/01/2025م لمدة أربع سنوات تنتهي في 04/01/2029م.
وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة منه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة، وعين أمين سر المجلس، وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فقد شهدت نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أكوا باور المنعقدة بتاريخ 02/01/2025م انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من 05/01/2025م لمدة أربع سنوات تنتهي في 04/01/2029م.
وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة منه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة، وعين أمين سر المجلس، وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.