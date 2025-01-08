شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «إكسترا» ترتفع إلى 177.7 مليون ريال في الربع الرابع والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وشهدت الشركة تحسنًا في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.9% خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وسجلت أعلى نسبة في تاريخ الشركة لتسجل 25.8%، ويعود ذلك إلى تحسن المزيج البيعي والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي.

وانعكس هذا الأداء إيجابيًا على صافي الربح، الذي حقق نسبة نمو قدرها 40.9%، بالرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية لدعم التوسع في عمليات الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن صافي الربح للربع الحالي تضمن مبلغ 10.5 مليون ريال مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات في قطاع التجزئة. وعند استبعاد الأثر المالي لها، يكون نمو صافي الربح المعدل بنسبة 32.6%.

وخلال هذا الربع، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 177.7 مليون ريال مقارنة بـ 156.3 مليون ريال في الربع السابق.

ويعود هذا النمو في صافي الأرباح إلى زيادة إيرادات الشركة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في هامش الربح.

وكان لارتفاع إيرادات الشركة المصحوب بتحسن إجمالي الربح خلال الفترة الحالية نتيجة إلى تحسن المزيج البيعي والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي أثر إيجابي على نمو صافي أرباح الشركة، وذلك على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدي إلي تسجيل الشركة لصافي ربح بقيمة 534.5 مليون ريال، مقارنة بـ 390.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، محققةً نسبة نمو قدرها 36.9%.

وعند استبعاد أثر الأحداث غير المتكررة، بما في ذلك:

- وقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

- رد مخصصات بقيمة 16.3 مليون ريال مقابل التزامات محتملة انتفى الغرض منها تخص قطاع التجزئة خلال الفترة الحالية.

- تحصيل ديون بقيمة 10.5 مليون ريال مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات في قطاع التجزئة.

تصبح نسبة نمو صافي الربح المعدل 18.5%. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، في الربع الرابع من 2024 بنسبة 40.9% إلى 177.74 مليون ريال، مقارنة بـ 126.08 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاء ذلك نتيجة لنمو إيرادات الشركة، مما انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 16% ليصل إلى 432.5 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 372.8 مليون ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.وشهدت الشركة تحسنًا في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.9% خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وسجلت أعلى نسبة في تاريخ الشركة لتسجل 25.8%، ويعود ذلك إلى تحسن المزيج البيعي والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي.وانعكس هذا الأداء إيجابيًا على صافي الربح، الذي حقق نسبة نمو قدرها 40.9%، بالرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية لدعم التوسع في عمليات الشركة.ومن الجدير بالذكر أن صافي الربح للربع الحالي تضمن مبلغ 10.5 مليون ريال مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات في قطاع التجزئة. وعند استبعاد الأثر المالي لها، يكون نمو صافي الربح المعدل بنسبة 32.6%.وخلال هذا الربع، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 177.7 مليون ريال مقارنة بـ 156.3 مليون ريال في الربع السابق.ويعود هذا النمو في صافي الأرباح إلى زيادة إيرادات الشركة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في هامش الربح.وكان لارتفاع إيرادات الشركة المصحوب بتحسن إجمالي الربح خلال الفترة الحالية نتيجة إلى تحسن المزيج البيعي والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي أثر إيجابي على نمو صافي أرباح الشركة، وذلك على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.وارتفع إجمالي الربح بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدي إلي تسجيل الشركة لصافي ربح بقيمة 534.5 مليون ريال، مقارنة بـ 390.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، محققةً نسبة نمو قدرها 36.9%.وعند استبعاد أثر الأحداث غير المتكررة، بما في ذلك:- وقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية خلال نفس الفترة من العام الماضي.- رد مخصصات بقيمة 16.3 مليون ريال مقابل التزامات محتملة انتفى الغرض منها تخص قطاع التجزئة خلال الفترة الحالية.- تحصيل ديون بقيمة 10.5 مليون ريال مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات في قطاع التجزئة.تصبح نسبة نمو صافي الربح المعدل 18.5%.