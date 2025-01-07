تكنولوجيا: Cherry تكشف عن تشكيلتها الجديدة في معرض #CES2025 لتشمل جميع فئات المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Cherry الشهيرة في مجال لوحات المفاتيح عن أحدث إصداراتها المخصصة للألعاب والاستخدام المكتبي في معرض CES 2025. وبينما تحظى لوحات مفاتيح Cherry بشعبية كبيرة بين محترفي الألعاب وعشاق التكنولوجيا، يبدو أن الشركة توجه بعض الطرازت الجديدة نحو المستخدمين العاديين.

نبدأ مع لوحتي مفاتيح مخصصتين للألعاب. تتميز XTRFY MX 8.3 TKL بمعدلات استجابة فائقة تصل إلى 8000 هرتز و 4000 هرتز عند استخدامها سلكيًا ولاسلكيًا على التوالي. وتُزود أيضًا بشاشة تعرض مستوى البطارية وسرعة الكتابة. أما XTRFY MX 10.1 Wireless فهي لوحة مفاتيح رفيعة مع معدلات استجابة مماثلة، مصممة لمن يفضل التصميم الأكثر هدوءًا. وتُباع الأولى بسعر 300 دولار، بينما تُباع الثانية بسعر 280 دولارًا.

ننتقل إلى Cherry KW 300 MX، وهي لوحة مفاتيح مكتبية تتميز بإمكانية تغيير مفاتيحها بسهولة، وهي ميزة غير معتادة في هذا النوع من اللوحات. وتتمتع بمعدل استجابة 1000 هرتز، وهو أعلى بكثير من المعتاد في لوحات المفاتيح المكتبية (125 هرتز). وتقدم الشركة أيضًا طرازًا رفيعًا منها وهو KW 550 MX LP. وتُباع هاتان اللوحتان بسعر 110 دولارات و 120 دولارًا على التوالي. ولمن يرغب في تجربة أكثر هدوءًا في بيئة العمل، قد يكون الطراز KC 500 MX LP خيارًا مناسبًا. أما نسخة tenkeyless (أي بدون لوحة الأرقام) منها، KC 500 MX LP TKL، فتُباع بسعر 100 دولار فقط.

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