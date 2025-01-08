شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أم هبوط.. إلى أين يتجه سعر الذهب مع بداية عام 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدور سعر الذهب في نطاق 2650 دولار للأوقية في وقت تراجع فيه سعر الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ويأتي ذلك مع تزايد تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مؤخرا إلى اتباع وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في 2025، كما أن المستثمرين في انتظار بفارغ الصبر سلسلة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الرأي، وفق ما ذكرت منصة "إف إكس ستريت". عوامل تدعم ارتفاع سعر الذهب يبدو أن التوقعات بأن التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تعيد إشعال التضخم تفيد مكانة السلعة كتحوط ضد ارتفاع الأسعار.

وبصرف النظر عن هذا، فإن المخاطر الجيوسياسية المستمرة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المطولة والتوترات في الشرق الأوسط وحرب "الإحتلال" تدعم المعدن الثمين كملاذ آمن، وفق ما يقول محللون.

اقرأ أيضاً: لماذا تتقلب أسعار الذهب بشدة حالياً.. وما توقعات المعدن النفيس؟ الفائدة وتوقعات سعر الذهب وفي الوقت نفسه، تظل احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ وأقل من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2025 داعمة لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعمل كعامل معاكس لسعر الذهب غير المدر للعائد.

وبصرف النظر عن هذا، يساهم ظهور بعض عمليات شراء الدولار في الحد من مكاسب المعدن الأصفر.

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ويبدو أن المتداولين والمستثمرين مترددون أيضًا في وضع رهانات اتجاهية قبل إصدار محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يومي الأربعاء والجمعة. سعر الذهب وسياسات ترامب وفق ما يقول محللون فإنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية والسياسات الحمائية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى زيادة التضخم وتعطيل التجارة العالمية مما يوفر الدعم لسعر الذهب كملاذ آمن.

شن الجيش الأوكراني هجوما جديدا في منطقة كورسك غربي روسيا يوم الأحد وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا خسرت ما يصل إلى 340 جنديا في منطقة كورسك.

في حين يتواصل القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات عملياتية في سوريا وسط اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إنه على الرغم من التقدم الكبير في خفض ضغوط الأسعار على مدى العامين الماضيين فإن التضخم لا يزال أعلى بشكل غير مريح من هدف 2%.

وعلاوة على ذلك، قالت ليزا كوك إحدى محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن صناع السياسات قد يكونون أكثر حذرا مع المزيد من خفض أسعار الفائدة مستشهدة بمرونة سوق العمل والتضخم الذي لا يزال أكثر صعوبة. مرونة سعر الذهب وإمكانات صعوده أظهر سعر الذهب بعض المرونة فوق مستوى الدعم المحوري لمتوسط الحركة المتحرك البسيط لمدة 100 يوم.

من منظور فني، فإن المرونة التي اكتسبتها العملة فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم والارتفاع اللاحق تستحق بعض الحذر من قبل المتداولين القائلين بإمكانية الهبوط.

وعلاوة على ذلك تعافت علامات التذبذب من المنطقة السلبية وهو ما يدعم بدوره احتمالات بعض الارتفاع في الأمد القريب.

مقاومة المعدن الأصفر للاتجاه الصعودي

ومع ذلك، من المرجح أن يواجه أي تحرك صعودي آخر بعض المقاومة بالقرب من مستوى 2655-2657 دولارًا للأوقية قبل منطقة 2665 دولارًا أو أعلى مستوى في عدة أسابيع والذي تم لمسه يوم الجمعة الماضي.

وقد يمتد الزخم أكثر نحو مقاومة وسيطة بالقرب من منطقة 2681-2683 دولارًا للأوقية أو الأونصة في طريقه إلى علامة 2700 دولار.

وينبغي أن تعمل الأخيرة كنقطة محورية، والتي إذا تم تجاوزها ستمهد الطريق لتمديد الاتجاه الصعودي الذي دام أسبوعين. أسعار الذهب الفورية وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2634.52 دولار للأوقية (الأونصة) بينما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة منخفضة 0.3% عند 2647.40 دولار.

وقال نيتيش شاه استراتيجي السلع الأساسية لدى "ويسدوم تري" :"عادت عائدات السندات إلى الارتفاع مرة أخرى ما يفرض ضغوطا على الذهب".

وذكر شاه :"نتوقع أن يبلغ سعر الأونصة 3050 دولارا بحلول نهاية العام استنادا إلى وجهة نظر اقتصادية متفق عليها بشأن انخفاض قيمة الدولار وانخفاض عائدات السندات وقد يؤدي المزيد من التصعيد في التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة مخاطر ارتفاع توقعاتنا".