شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إخلاء منازل آلاف السكان في كاليفورنيا بعد حريق ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجبر حريق هائل اندلع أمس الثلاثاء، قرب لوس أنجلوس في كايفورنيا، آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأمريكية الكبيرة، بحسب ما أعلنت السلطات التي حذّرت من أنّ النيران تنتشر بقوة بسبب رياح عاتية.

واندلع الحريق ظهر الثلاثاء في حيّ باسيفيك باليساديس أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات.

وأتت النيران في غضون ساعات على ما يقرب من 1200 هكتار.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنّ السلطات أحصت "العديد من المباني التي دمّرت بالفعل" من جراء الحريق.



وأوضحت السلطات أنّها أصدرت أوامر لحوالي 30 ألف شخص لإخلاء مساكنهم بسبب خطر النيران.

ولم يسجّل وقوع إصابات حتى الآن.

وقال أحد سكّان الحي لقناة "كي تي إل إيه" التلفزيونية المحليّة "لم أعتقد قطّ أنّ الرياح يمكن أن يكون لها مثل هكذا تأثير على النار".

وأضاف أنّه رأى "ألسنة لهب ترتفع لمسافة 100 متر" في الهواء.

إخلاء 30 ألف شخصذعر وازدحام مروري



وتم إخلاء العديد من السكان في حالة ذعر بعد أن لم يتمكّنوا من أن أن يأخذوا معهم سوى عدد ضئيل من متعلقاتهم وحيواناتهم الأليفة.

ووجد كثيرون آخرون أنفسهم عالقين في ازدحام مروري خانق، ومن هؤلاء كيلسي ترينور التي قالت "لم يكن هناك أيّ مكان يذهبون إليه. لقد ترك الناس سياراتهم" وهربوا سيرا.

وأضافت "كان الجميع يطلقون أبواقهم، وكانت النيران تحيط بنا من كل اتجاه، من اليمين واليسار (...) كان الأمر مرعبا".

وتسبّب الحريق بسحابة ضخمة من الدخان أمكن رؤيتها من أي مكان في المدينة الكبيرة.

واندلع الحريق في أسوأ وقت بالنسبة لمدينة لوس أنجلوس التي تشهد رياحًا عاتية.

