شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول سهم «كاتريون» لجلسة واحدة بناء على طلب الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تعليق تداول سهم شركة كاتريون للتموين القابضة في السوق ابتداءً من اليوم الأربعاء 08/07/1446هـ الموافق 08/01/2025م.
وقالت تداول السعودية: إن تعليق سهم كاتريون سيكون لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.
ونوهت باستئناف تداول السهم يوم الخميس 09/07/1446هـ الموافق 09/01/2025م.
وقالت تداول السعودية: إن تعليق سهم كاتريون سيكون لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.
ونوهت باستئناف تداول السهم يوم الخميس 09/07/1446هـ الموافق 09/01/2025م.