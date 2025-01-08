دون أضرار.. زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شرق تركيا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة باسينلر في مقاطعة أرضروم شمال شرق تركيا.وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الضربة الأرضية وقعت بمنطقة باسينلر على عمق 14.8 كيلومترًا.وأوضحت وكالة أنباء "الأناضول" حتى الآن لا يوجد وضع سلبي بعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.5 درجات.يذكر أن زلزالًا قويًا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، في السادس من فبراير 2023، أعقبه زلزال قوي آخر وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.