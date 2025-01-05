شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 5-1-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5-1-2025. وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم 50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 52.03 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 62.76 جنيه للشراء.

63.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 163.66 جنيه للشراء.

164.70 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.47 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.79 جنيه للشراء.

13.83 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.87 جنيه للشراء.

13.94 جنيه للبيع.

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