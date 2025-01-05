شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 5-1-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5-1-2025.
وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي:سعر الدولار اليوم
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
52.03 جنيه للشراء.
52.39 جنيه للبيع.
62.76 جنيه للشراء.
63.18 جنيه للبيع.
163.66 جنيه للشراء.
164.70 جنيه للبيع
13.47 جنيه للشراء.
13.53 جنيه للبيع.
13.79 جنيه للشراء.
13.83 جنيه للبيع.
12.87 جنيه للشراء.
13.94 جنيه للبيع.
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