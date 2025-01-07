شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا تسجل تراجعا كبيرًا خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح أن عدد السيارات الكهربائية التي رُخصت لأول مرة على مدار العام الماضي لم يزد عن حوالي 380 ألف و600 سيارة بتراجع بنسبة تقارب 5ر27% مقارنة بعام 2023. السيارات الكهربائية في ألمانيا ووصلت نسبة السيارات الكهربائية بين إجمالي السيارات التي رُخصت لأول مرة في العام الماضي إلى 5ر13%، مقابل نسبة بـ 4ر18% في عام 2023.

وأوضح كونستانتين جال، خبير التنقل في شركة "إي واي" للاستشارات أن "الإنهاء المفاجئ للحافز الحكومي المخصص لشراء سيارات كهربائية في نهاية عام 2023 أدى إلى حالة كبيرة من عدم اليقين بين المشترين المحتملين، وهي حالة لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وأضاف جال: "على الرغم من طرح نماذج جديدة وجذابة في السوق، فإن أرقام المبيعات أقل بكثير مما توقعته الصناعة وما رغب فيه الساسة".

السيارات المرخصة لأول مرة في ألمانيا ووصل إجمالي عدد السيارات المرخصة لأول مرة في ألمانيا إلى 8ر2 مليون سيارة جديدة بتراجع بنسبة حوالي 1%.

وذلك مقارنة بالعام السابق، وأقل بحوالي 25% مقارنة بعام 2019، آخر عام قبل جائحة

ووصل عدد السيارات المرخصة لأول مرة في ديسمبر إلى 224 ألف و700 سيارة بتراجع بنسبة تزيد عن 7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023. الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي 2024، بحسب المكتب الاتحادي للمركبات.وأوضح أن عدد السيارات الكهربائية التي رُخصت لأول مرة على مدار العام الماضي لم يزد عن حوالي 380 ألف و600 سيارة بتراجع بنسبة تقارب 5ر27% مقارنة بعام 2023.ووصلت نسبة السيارات الكهربائية بين إجمالي السيارات التي رُخصت لأول مرة في العام الماضي إلى 5ر13%، مقابل نسبة بـ 4ر18% في عام 2023.وأوضح كونستانتين جال، خبير التنقل في شركة "إي واي" للاستشارات أن "الإنهاء المفاجئ للحافز الحكومي المخصص لشراء سيارات كهربائية في نهاية عام 2023 أدى إلى حالة كبيرة من عدم اليقين بين المشترين المحتملين، وهي حالة لا تزال مستمرة حتى اليوم.وأضاف جال: "على الرغم من طرح نماذج جديدة وجذابة في السوق، فإن أرقام المبيعات أقل بكثير مما توقعته الصناعة وما رغب فيه الساسة".ووصل إجمالي عدد السيارات المرخصة لأول مرة في ألمانيا إلى 8ر2 مليون سيارة جديدة بتراجع بنسبة حوالي 1%.وذلك مقارنة بالعام السابق، وأقل بحوالي 25% مقارنة بعام 2019، آخر عام قبل جائحة كورونا ووصل عدد السيارات المرخصة لأول مرة في ديسمبر إلى 224 ألف و700 سيارة بتراجع بنسبة تزيد عن 7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.